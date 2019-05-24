去年9月燕子颱風侵襲關西機場事件，造成我駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，而監察院經調查後糾正外交部。對此，國民黨團今召開「外交官之死、外交部之恥」記者會，要求駐日大使謝長廷應回台說明真相，而民進黨及立法院外交國防委員會也應立刻安排專案報告、運作調閱小組，否則會被國人譴責、唾棄。

藍委呂玉玲指出，蘇啟誠以死明志，帶著莫大的遺憾離開，而監察院調查報告可見，外交部有許多不合理、草率的違失，失責之處，其中有非常多指證，包含外交部內部曾打電話到大阪辦事處，謝長廷也曾打了4通電話給蘇，另有台日協副秘書長謝柏輝用LINE傳了「外交部獎懲作業要點」給蘇。

她質疑，若沒有懲處，為何還要將獎懲作業要點傳給蘇啟誠？代表外交部還是在說謊，對所有指證都沒檢討。此外，去年外交委員會審查預算時，特別要求外交部提供專案報告、要謝長廷回來釐清事情真相，並成立調閱小組，很遺憾至今新會期都要結束了仍沒排案，「執政黨兩位召委都沒排案，這不是包庇什麼才是包庇？」

呂玉玲痛批，外交部完全推卸責任，如今監察院糾正案通過，指證歷歷，難道外交部不用說明嗎？呼籲委員會立刻排專案報告，調閱小組也要開始運作，否則會遭國人會譴責、唾棄。

藍委李彥秀則說，如今監察院報告及蘇啟誠家屬的意見，都更明確展現民進黨是有功就要搶、有過就要事務官背的噁心、骯髒嘴臉。她並說，只想問台灣日本關係協會秘書長張淑玲，事發當天是否請了事假，飛到大阪事務處要求所有同仁刪掉通話紀錄？是否拿走蘇啟誠在大阪辦事處每次開會的相關筆記資料？

她更指出，現在外交部跟所有辦事處都有另外的國安專線可通電話，但民進黨現在完全執政，上下交相欺，國民黨沒機會調閱到相關密件資料；不過，從現有相關資料可顯示，謝長廷確實有相當大的責任，到底給予蘇啟誠及大阪辦事處同仁多大的壓力？「若民進黨要繼續官官相護，真的是對於職業外交官的最大羞辱，你每天睡得著嗎？」

黨團首席副書記長陳宜民也說，國民黨團對此事表達強烈遺憾，也要提醒外交部，家屬在告別式上做了聲明，如今監委也做出調查，謝長廷應返國好好說明真相並被測謊，以釐清事件真相。

(中時 )