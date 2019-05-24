各大拍賣會的香港春拍將於本月底登場，骨董腕表仍以百達翡麗為主要領拍品，其中又以高複雜功能腕表最受藏家青睞。珠寶已是投資理財的工具，近來大顆鑽石彩寶雖較少見，但融入精緻工藝和設計品味的珠寶仍頗有看頭，尤其蘇富比拍賣會首度在網路舉辦珠寶網路專拍，試圖吸引年輕新貴客層。

羅杰杜彼 (Roger Dubuis）以圓明園12獸首為靈感創作的「 Excalibur 12生肖」陀飛輪，起拍價約700萬台幣。（Christie's提供）

★佳士得

佳士得鐘表拍賣會於27日登場，今年的領拍之作為百達翡麗

佳士得的鐘表類領拍之作為百達翡麗18K金型號2499萬年曆月相計時腕表，起拍價2100萬台幣。（Christie's提供）

佳士得香港春拍登場的Richard Mille白色陶瓷骷髏頭陀飛輪腕表，為亞洲限量6只中的編號第1只，起拍價約1700萬台幣。（ Christie's提供）

18K金型號2499萬年曆月相計時腕表，起拍價2100萬台幣。另深受年輕富豪喜愛的Richard Mille白色陶瓷骷髏頭陀飛輪腕表，為亞洲限量6只中的編號第1只，起拍價約1700萬台幣。羅杰杜彼 (Roger Dubuis）以圓明園12獸首為靈感創作的「Excalibur 12生肖」陀飛輪，融入盤花琺瑯表面、龍形陀飛輪和12獸首等中國元素，起拍價約700萬台幣。

★蘇富比

蘇富比首度舉辦珠寶網路拍賣會，主打一款梵克雅寶的山羊胸針，起拍價19萬元。（Sotheby's提供）

蘇富比香港即起至30日首度舉辦珠寶網拍，以70件珠寶首飾試水溫，估價由6500港元（約2萬5000元）起跳，相當容易入手，其中不乏梵克雅寶（Van Cleef ＆ Arpels）、卡地亞(CARTIER）、香奈兒等一線精品珠寶，其中梵克雅寶一只山羊造型K金胸針，鑲嵌藍寶石、鑽石等，模樣十分可愛，起拍價為4萬8000港幣（約19萬元），另有一組蘭花胸針，珠寶鑲嵌技術十分精湛，起拍價7萬港幣（約27萬元）。

★富藝斯

富藝斯 (PHILLIPS)香港春拍於27日登場的運動表專拍，將推出武打巨星李小龍曾經佩戴過的宇宙「Polerouter」鍍金表。李小龍曾在1999 年被時代雜誌評選為20世紀最具影響力的百大人物之一，迄今華人電影仍深受他的影響，李小龍於1968年擔任《The WreckingCrew》武術指導時曾佩戴這支表，後來贈予他的學徒兼好友Herb Jackson。該表的起拍價為7萬8000港幣（約31萬元）。

李小龍曾經佩戴過的宇宙「Polerouter」鍍金表，月底登上富藝斯香港春拍。（PHILLIPS提供）

富藝斯與Bacs ＆ Russo於5月28日登場的名表拍賣會，則主打史上最複雜功能腕表之一百達翡麗編號5002G「Sky Moon Tourbillon」陀飛輪表，具有12項複雜功能，包括三問、陀飛輪、萬年曆、逆返日曆、星空圖表、月相及月亮運行軌道顯示、軌跡顯示、恆星及閏年顯示等，為2007年生產，起拍價620萬港幣（約2400萬元）。

另於27日登場的富藝斯春拍上，珠寶類主打一款格拉夫GRAFF的「蝴蝶」鑽石胸針，共鑲有86顆鑽石，總重約60.15克拉，鏤空的設計讓鑽石透光，更加閃耀動人，起拍價為160萬港元（約600萬元），也是登上拍品圖輯封面的拍品。

蘭花胸針，珠寶鑲嵌技術十分精湛，起拍價7萬港幣（約27萬元）。（Sotheby's提供）

富藝斯香港春拍主打GRAFF「蝴蝶」鑽石胸針，起拍價約600萬元。（PHILLIPS提供）

(中時 )