移民署24日表示，今天上午10時許，1名南非籍的女子先與台灣籍女友完成結婚登記，隨後前往移民署台北市服務站，完成第1起同性配偶依親居留的申請，這對新人在現場深情對望，洋溢著滿滿幸福，南非籍女子表示，終於和台灣女友完成終身大事，她們都覺得既開心又興奮。

移民署表示，這名南非籍女士約在1年多前，以應聘工作事由來台，從中結識台灣女友，兩人交往後都有定下來的打算，24日專法施行第1天，便趕往附近的戶政所登記結婚，再火速前往移民署台北市服務站，辦理她的依親申請，此後便可以台人配偶的名義，在台灣久居，但為免影響工作和生活，這對新人選擇低調，不願透露他們身份和相關細節。

移民署另燈出，依同婚專法及現行相關規定，自2019年5月24日起，可受理國人之外籍同性配偶共計26個國家地區，包括：荷蘭、比利時、西班牙、加拿大、南非、挪威、瑞典、葡萄牙、冰島、阿根廷、丹麥、巴西、法國、烏拉圭、紐西蘭、盧森堡、英國(部分地區)、美國、愛爾蘭、哥倫比亞、墨西哥（部分地區）、芬蘭、馬爾他、德國、澳洲及奧地利等。

全台各縣市服務站，均已準備好受理跨國合法同性配偶，申請在台依親、居留作業，若有相關問題，可洽各縣市移民署服務站詢問，服務時間為上午8時至下午5時，或利用移民署全球資訊網站查詢相關送件資訊(網址：http：／／www.immigration.gov.tw）。

(中時 )