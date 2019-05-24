好萊塢製片大亨哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）曾製作《魔戒》、《神鬼玩家》等大片，2年前外媒開第一槍，整理出多年來遭哈維性騷擾或性侵名單，超模卡拉、女星安潔莉娜裘莉、葛妮絲派特洛也控訴曾被哈維騷擾，隨後雪球越滾越大，甚至在全球引發「#MeToo」串聯風波，今外媒報導，哈維的律師已和原告律師、檢方達成4400萬美元（約13億台幣）和解協議，全案可能將落幕。

據《華爾街日報》報導，哈維溫斯坦2年前被爆向身邊女性伸出魔爪長達30年，為此哈維名聲全爛，不僅太太和他離婚，溫斯坦影業去年3月更宣布破產。多位20到40歲的女性都透露，先前曾以試鏡為由，被哈維邀到飯店面試，接著被性侵或性騷擾，雖然有高達80多名女性都對哈維提出指控，但最終只有少部分女性拿得出實際證據控告哈維。

據知，哈維去年5月被以2項強姦罪和1項犯罪性行為等罪名起訴，罪名成立恐將被判25年有期徒刑或無期徒刑，但哈維當時不認罪，被要求繳交100萬美元保釋金，而訴訟期間，哈維遭要求上繳護照，並帶上GPS追蹤器，以防止逃亡離開紐約。

今外媒報導，哈維的律師已向原告律師達成和解協議，哈維須賠出4400萬美元，3000萬付給原告和因公司破產受害的員工，1400萬美元為律師訴訟費用，而這筆費用將由保險公司支付。

(中時電子報)