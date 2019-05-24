「躦鯪鯉」木屐踩街慶端午深具在地特色，注重南屯深厚的文化涵養，希望參與民眾都能滿載而歸。（盧金足攝）

「穿木屐，躦鯪鯉；呷肉粽，配麻芛！」全台獨有的端午慶典南屯木屐節6月7日將在萬和宮前廣場及南屯老街登場，今年首度舉行「陸上行舟」趣味競賽，體驗穿木屐「走」龍舟

，現場並準備3000份免費麻芛湯、魚丸湯及粽子，邀請民眾齊聚南屯共度端午，民政局長吳世瑋表示，「躦鯪鯉」木屐踩街慶端午深具在地特色，注重南屯深厚的文化涵養，希望參與民眾都能滿載而歸。

吳世瑋表示，每年端午南屯一帶的農民會象徵性穿起木屐，製造聲響吵醒沈睡的鯪鯉（穿山甲），幫助農民農耕，庇護來年豐收，這就是南屯「穿木屐躦鯪鯉」習俗由來；活動將結合請神儀式、陸上行舟競賽、踩街活動、文化創意表演、變裝踩街、文化探索、文創表演及美食探索，打造台中獨有的端午慶典。

南屯區公所說，陸上行舟競賽每次兩組隊伍同時進行，每隊四人成一縱隊，跨坐於陸上行舟道具，穿上四人木屐協力向前；下午2時舉行穿木屐踩街活動，由光華高工儀隊及旗隊打頭陣，結合6隊學校及社區參賽舞蹈團體帶來精彩演出。

此外，「麻芛」台中在地獨有飲食，產季落在端午節前後，成為端午節與肉粽搭配的美食，當天將提供3000份免費麻芛湯、魚丸湯及肉粽讓民眾品嘗。

(中時 )