台中沙鹿茶館槍擊命案發生超過6天，專案小組全面追緝陳姓、李姓兩名開槍兇嫌，其中持短槍16的李姓少年身分已遭鎖定，但兩嫌從案發後一度出現在台北、桃園、高雄，疑似有黑道集團掩護，似乎要伺機尋找偷渡地點，警方已私下透過管道對放話，「敢收留者就全面抄到底」，同時請海巡在各港口加強查緝，防止兇嫌偷渡出境。

警方查出持長槍的歹徒是曾經和死者同屬詐騙集團的陳姓男子，另名戴口罩的凶嫌，就是與陳嫌一起去租車的16歲李姓少年。但警方懷疑的是，經清查，李姓少年紀錄「很白」，會被雇為槍手，有可能是被幕後集團用來「擔責任」用的。

經過6天追緝，警方目前也疲於奔命，因為從案發第一天起，兩名兇嫌便持著強大火力，一度先變裝逃到台北市後，經人接應到桃園，甚至傳出在高雄現蹤，懷疑幕後另有集團指使。

為此警方也透過私下管道，對海線及縱貫線各路兄弟示警，強調「若是有人敢收留藏匿兇嫌，屆時一定會查抄到底。」

但警方研判，因陳男之前曾經因涉及跨國詐欺大陸人士遭逮，大陸方面掌握完整資料，所以好不容易從虎口逃出，潛逃到大陸等於重回虎口。過去陳男所屬詐欺集團在東南亞也都各有據點，所以逃往東南亞的機率相相當高。檢警已通報海巡各單位全力在各港口查緝可疑人士。

(中時電子報)