每次錄影都好歡樂⋯爸爸媽媽帶著孩子來攝影棚,就像來親子館玩樂!我的車車也讓孩子們當娃娃車使用了~~🤣🤣🤣 這個節目每天都用幽默詼諧的方式、討論好多這個世代正在發生的真實故事,以及最有趣好玩的生活方式! 你們看了這節目感覺不錯吧?! 是不是覺得這群爸爸超帥又好笑!? 很開心做到一個很有意義的節目!#叫我神隊友