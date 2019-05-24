立法院院會今天三讀通過《勞動基準法》部分條文修正草案，禁止要派單位為規避雇主責任，將已面試通過勞工「轉掛」於派遣公司，否則最高可處45萬元罰鍰；若有人員轉掛情形，派遣勞工可要求要派公司直接僱用，違法轉掛的派遣公司仍須依法付資遣費或退休金，否則可處30萬至150萬元罰鍰。

過去常有企業為規避雇主責任，不願正式僱用員，常在面試完員工後，接受該員工到企業上班，卻將其另掛在外面的派遣公司，由該派遣公司擔任只撥付薪資及投保勞健保的「假雇主」，但當該員工對自己受損權益有所請求時，此要派企業及派遣公司又都以不是雇主為由，不願負責。

本次《勞基法》增訂第17條之1，明定要派單位不可在派遣公司與派遣勞工簽訂勞動契約前，有面試派遣勞工或其他指定特定派遣勞工之行為，否則最高依法可處45萬元罰鍰；派遣勞工可要求要派單位直接僱用，要派單位不得拒絕。同時增訂勞基法第63條之1，要求使用派遣勞工的要派單位，須連帶負起職災勞工補償及賠償責任。

(中時 )