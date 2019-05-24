台中家商舉辦幼保科戲劇成果展，學生自編自演，邀孩子們一起看戲學品德。(林欣儀攝)

台中家商24日舉辦幼保科成果發表會，學生們換上各式亮麗服裝、以戲劇演出展現學習成果，還特別邀請台中國小附幼、愛林幼兒園等幼兒園共400名師生觀賞，現場氣氛熱絡，歡笑聲不斷。

台中家商指出，今年戲劇成果展以品德教育為主旨，學生們透過自編自導方式，分別演出「你還是我的朋友嗎？」、「最特別的禮物」及「水溝蓋下的秘密」共3場戲劇，除展現他們學習的成果，也藉此感謝幼兒園開放讓學生實習。

戲劇中，「水溝蓋下的秘密」是以跨越時空的黑光劇形式呈現，闡述故事主角在水溝下的黑白世界中發現一位不願分享色彩的女王，之後經歷種種關卡，終於讓女王感受到「分享的快樂」更加倍。

台中家商校長林怡慧表示，迎向108年新課綱的發展，學校積極培養學生擁有「帶著走的能力」，在幼保科部分，除設計樂器彈奏、造型氣球、黏土設計等幼兒才藝基本技能，也鼓勵學生當創客，擁有跨領域能力。

(中時 )