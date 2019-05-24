男網友將妻子真水胸罩剪開，網友紛表示:你慘了。(翻攝爆料公社)

有男網友在臉書PO文指出，他不小心坐到老婆的內衣竟意外爆油，他本著擔心妻子身體及實驗精神連續扎破、剪破3件同款內衣，發現一樣都有油爆出來，讓他PO網怒批「太黑心，穿著若破掉會有害身體健康」。沒想到，文章一出，網友卻紛紛替他默哀，「你慘了」、「本來裡面就是油，叫真水不是裡面就是水」、「希望你能看到明天的太陽」。

網友在《爆廢公社》臉書社團PO文並附圖表示，他不小心坐到老婆的內衣，沒想到竟爆開噴出許多油，他說，「無法想像如果是穿在身上爆掉會不會起火爆炸，還是有害身體健康」、「為了太座安全健康著想，我拿針扎了2、3件同品牌內衣，還真都是偷塞油包在裡面，都爆油出來」。

照片可見，原PO用剪刀剪開內衣，裡面出現有個包油的袋子，讓他痛批，「這黑心商品真的夠猖狂，連內衣裡面都塞油包，正常裡面都塞棉花不是，還是那麼大的廠牌」，文末更表示，「等太座下班我一定要提醒她，以後別買這家內衣」。

網友看完超傻眼，紛回覆，「你慘了」、「希望你能看到明天的太陽」、「我是男生，看來你真的對內衣太不了解了」、「本來裡面就是油，叫真水不是裡面就是水」、「一件1800，希望你可以活著」，也有女網友直言，「真水的內衣都超級貴，你還把它剪破，是我真的會把你扭斷頭」、「女人的內衣你只要負責買、負責脫，其他不要干涉太多」。

男網友PO文痛批妻子買的知名內衣剪開都是油。(翻攝爆料公社)

(中時電子報)