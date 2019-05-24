高雄市長韓國瑜日前接受媒體專訪自爆，心中已有高雄市長補選的屬意人選。陳其邁今（24）日早上聽聞後，酸韓「很訝異連接班人都找好了，不過他要征服宇宙，照這速度會很快很多。」韓國瑜今澄清，心中是有優秀的人才，「但不是我說了算」，還須經國民黨機制產生人選。

陳其邁今早聽聞韓自爆有「屬意市長補選人選」態度不以為意，還反問媒體「他要離開了嗎？怎麼這麼快呢？」韓國瑜下午解釋，是媒體問他心中有什麼優秀的人才，「怎麼會說我一個人講得算呢」，將來國民黨有自己一套機制，這方面不用想太多，當前就是好好面對市政總質詢及全力衝市政，等到下一個階段再來說。

針對陳其邁透露捷運黃線已核定可行性計畫，中央補助800億。韓國瑜說，再次感謝副院長陳其邁，他是高雄人現在中央最大、最大職務的官員，希望他多多關注、幫助高雄，高市府會全力配合相關作業，讓捷運黃線能夠在順利得到中央的補助後，繼續施工。

針對韓國瑜日前受訪提及「台灣非聯合國會員國是優勢」，民進黨大老林濁水狂酸「宇宙級偉大論述」。對此，韓國瑜直說，他好像從沒讚美過我說一句話，他重申自己要談的是，1945年聯合國成立了，中間有60多年，瑞士都不在裡面，但瑞士必須要發展，尤其在強國德國的旁邊，要找出自己國家經濟發展的產業。

韓國瑜說，後來瑞士做得非常成功，直到2002年經過公民投票加入聯合國，他想說的是，在這60多年，瑞士如何在不是聯合國會員國的情況之下，發展自己國家的產業、經濟政策以及提升瑞士人的榮譽感，這是一個很重大的挑戰，他希望下任總統思考，台灣未來如何發展，找出最好發展方向。

針對韓提出「黑韓成顯學」，他再次提到，昨天有個網軍自己跳出來自首，從3月就開始接案，每一則兩塊錢，這個業務接到六月底，就是不停地黑，如果有火花、產生重點，還可以領獎金，這網軍已經上電台自己自首，跟大家來表述，所以黑韓是可以來賺錢。

對於連日來成為箭靶，韓國瑜認為，台灣民主價值千萬不要被扭曲掉，事實上，在2019年的現在，台灣民主政治正發生激烈的變化，一批又一批的網軍，在鍵盤後面好像操控台灣的政治，企圖操控台灣的氣氛，這對台灣的民主造成重大傷害，這不是台灣人要追求的，尤其今年特別嚴重。

他希望所有好朋友能夠理性來思考，到底要追求什麼樣的價值，如果是在抹黑、造謠、中傷、扭曲，躲在暗處放箭，那這樣子的民主到底有什麼意義？理性的台灣人民必須勇敢思考，而且要大聲拒絕這些黑的、見不得陽光的網軍。

對於與前高雄縣長楊秋興間的紛紛擾擾，韓國瑜重申，「我尊重他的發言」，當時與楊談的時候，大家氣氛非常好，楊一心一意想要幫高雄在大陸的台商來服務，溝通過程非常順暢，他欣然接受擔任兩岸小組副召集人，協助解決各項事務，「所以我希望他能夠繼續在這方面發揮功用，大家都是好朋友。」

(中時 )