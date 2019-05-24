立法院院會今日(24日)三讀通過《刑事訴訟法》修正草案，新增有關限制出境、出海的明文規範。

本次修法由民進黨籍立委許智傑等人提出，他們在提案說明中指出，現行刑事訴訟法就現行司法實務上法官與檢察官所運用之限制出境、出海沒有明確的法律規範，雖然司法實務透過判決及司法解釋的方式，說明限制出境、出海為執行限制住居方法之一種，但從限制住居的文義看，只是限制人民搬遷住居所之自由，與限制出境、出海影響人民入出國境的權利，在概念意涵上恐怕有所不同。因此為使刑事訴訟法中有關限制住居與限制出境、出海之規範可明確區分，並使限制出境、出海符合法律保留原則與法律明確性原則，有增訂限制出境、出海專章，並明定限制出境、出海之法定要件與相關適用程序之必要。

今日院會三讀通過，在《刑事訴訟法》增訂第8章之1「限制出境、出海」，並新增相關條文，規定當被告犯罪嫌疑重大，且有「無一定之住、居所者」、「有相當理由足認有逃亡之虞者」、「有相當理由足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者」這3種情形之一者，必要時檢察官或法官得逕行限制出境、出海。但如果被告犯的是最重本刑為拘役或專科罰金的案件，不得逕行限制。

而除了被告住、居所不明而不能通知外，最慢要在限制出境、出海後6個月內書面通知受限制者。但於通知前已訊問被告者，應當庭告知，並付與書面通知。

在限制出境、出海期間長度上，三讀新增的條文規定，偵查中檢察官限制被告出境、出海，不得超過8個月。但有繼續限制的必要者，應附具體理由，至遲於期間屆滿之20日前，以書面記載限制出境、出海的理由與期間等事項，聲請該管法院裁定，並同時以聲請書繕本通知被告及其辯護人。

如果偵查中檢察官要聲請延長限制出境、出海，第1次延長不得延長超過4個月，第2次不得超過2個月，以延長2次為限。審判中限制出境、出海每次不得逾8月，犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪的人，累計不得超過5年；其他種罪，累計不得超過10年。法院延長限制出境、出海裁定前，應給被告和他的辯護人陳述意見的機會。

(中時 )