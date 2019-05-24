立法院院會今天三讀通過增訂《食品安全衛生管理法》以及《傳染病防治法》部分條文修正草案，嚇止假新聞、假消息氾濫造成民眾大規模恐慌，散播食品安全之謠言或不實訊息，最高可一百萬元罰金；散播傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，最高可處三百萬元罰金。

食品安全之資訊為民生重要議題，其正確性至為重要，若有針對食品安全之謠言或不實訊息以任何方式傳播，皆會造成民眾大規模恐慌並危害公共安全。

本次《食安法》修法增訂第46條之1：「散播食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新台幣一百萬元以下罰金。」

此外，若有針對傳染病流行疫情之謠言或不實訊息發表或以任何方式傳播，皆會造成民眾大規模恐慌並危害公共安全。同步修正《傳染病防治法》第63條：「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新台幣三百萬元以下罰金。」

提案委員劉建國解釋，傳染疾病以及艱澀的醫學名詞，易導致民眾恐慌，因此要修法提高罰金，嚇阻假消息以正社會視聽。

(中時 )