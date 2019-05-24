中華隊王齊麟、謝沛珊在第5點力抗世界排名第7的印尼混雙組合。（嵌入自BWF官方臉書）

儘管靠單打「一王一后」周天成、戴資穎奪勝，率先取得2比1「聽牌」優勢，中華隊24日在蘇迪曼盃8強仍無法阻擋印尼的強勢雙打，女雙白馭珀／吳玓蓉、混雙王齊麟／謝沛珊都以直落2落敗，以2比3不敵印尼，沒能締造隊史首次打入蘇迪曼盃4強的紀錄。

中華隊雖然沒能締造新猷，8強對印尼已經打得相當出色，「世界球后」戴資穎完成分內工作，「台灣一哥」周天成擊敗「天敵」克里斯提，在排名占優的單打賽事大獲全勝，才能有雙打再拿1勝就晉級的局面。

雙打部分，印尼3點組合的世界排名都在前7內，其中李洋／王齊麟對上世界排名第1的吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon）／凱文桑加亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo），僅以兩個17比21落敗，雖然輸球但內容不差，仍值得期待。

我國女雙目前青黃不接，推出單打好手白馭珀一搏，以13比21、7比21不敵世界排名第5的波莉伊（Greysia Polii）／拉哈尤（Apriyani Rahayu），結果不令人意外。倒是最後混雙讓王齊麟一日兩戰，搭檔奇兵謝沛珊，表現令人眼睛一亮。

王齊麟／謝沛珊雖以直落2不敵世界排名第7的喬丹（Praveen Jordan）／梅拉蒂（Melati Daeva Oktavianti），不過首局曾追到14比15，次局9比18落後也沒放棄，連追5分，最後才因謝沛珊反拍掛網繳械，但鏖戰50分鐘才讓出勝利，已使對手贏出一身冷汗。

放眼明年東京奧運，戴資穎、周天成門票無虞，差別是世界排名與種子順位，李洋／王齊麟則被期待能搶下參賽資格。而王齊麟近期打出「萬金油」的配對本事，如果找到合適的混雙拍檔，或有機會多搶1張門票。

(中時電子報)