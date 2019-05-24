媒體報導，民進黨上週三中執會，前行政院長賴清德到中執會中吵休息時間，會商過程情緒激動；賴清德行動辦公室發言人李退之表示，現階段任何加油添醋的爆料，都對初選沒有幫助。

整個貴賓室的會商過程，前述成員都在場，也做了相當坦誠的溝通，希望對方及黨內同志先進，能顧全民進黨的初選民主制度，考量賴院長提出的方案，共同努力讓初選有圓滿進展，推出最強候選人，守住民主，守住台灣！

賴清德行動辦公室發言人李退之表示，黨主席卓榮泰在5／22中執會中場休息期間，與五人小組成員及總統參選人雙方代表的會商過程，這幾天有若干爆料，但都與事實不符，現階段任何加油添醋的爆料，都對初選沒有幫助。

媒體披露，賴清德當天到黨中央，一人滔滔不絕情緒極不穩定，會中，賴清德強調他提出新方案是要「讓」，但蔡陣營協商代表林錫耀卻忍不住吐槽賴說，「這哪是讓？」不然柯P也要選等。

(中時 )