民進黨立委鄭運鵬。(中央社)

民進黨立委鄭運鵬昨日在政論節目中說，無法理解高雄市長韓國瑜睡前唸一分鐘心經是為了什麼?就很多人去做錯事之後，開始告解，開始唸經。高雄林小姐Call in進去，奉勸鄭運鵬說話要小心，很多佛教徒不只睡前，清早起床也會唸經，難道鄭先生是認為佛教徒唸經都是於心有愧?鄭運鵬則說，自己完全沒有那個意思。但Youtube底下留言狂讚高雄林小姐電爆鄭運鵬。

民進黨立委鄭運鵬昨日在《直播線上》大談高雄市長韓國瑜與黃光芹之間的恩怨，他認為「韓國瑜當民代時的私生活，這不只她，我們都聽過，我跟韓國瑜沒有同屆，去年的選舉我們多多少少都會研究過。」

鄭運鵬說，但喜歡韓國瑜的不會在意這種事，過去就過去了。但他覺得「過去韓國瑜問政真的蠻ㄎㄧㄤ的，有時候不分青紅皂白，他個性可能沒什麼改變。」鄭運鵬也說，「我不知道他為什麼睡前要唸心經，這個我很難理解，就很多人去做錯事之後，開始告解，開始唸經，如果你沒有這些自己覺得怪怪的事情，你何必勒?」

鄭運鵬並說，韓國瑜答詢不知所云，韓國瑜對事件理解是很膚淺的，不是你背一分鐘心經就你對事情就很了解，你對事情的理解力跟你說的漂亮話落差很大。

因為常CALL IN政論節目談韓國瑜為人所熟知的「高雄林小姐」，昨日也Call in進節目，她說在黃光芹公開孩子被威脅之前，她相信大多數人，都不在意也不清楚，一個媒體人孩子多大?怎麼得來的?所以應該是對她個性，家庭狀況比較了解的人下手操作她。

「高雄林小姐」說「提醒一下現場的鄭運鵬先生，方才影射韓國瑜睡前唸心經是因為做錯事心不安，你是真心的嗎?還是因為要損韓國瑜才這麼說話的?那奉勸鄭先生您說話要注意，有很多佛教徒他不只是睡前誦經，很多是連清早起床都是誦經的，你這樣是說這些佛教徒都於心有愧嗎?」

「高雄林小姐」問，「那如果你今天是韓國瑜的位置，是民進黨的心腹大患的話，你方才說的話已經可以被貴黨，以及親綠粉專、親綠媒體下標寫成『鄭運鵬公開歧視佛教徒』、『鄭運鵬認為佛教徒誦經是做了壞事於心不安』。」

「高雄林小姐」說，「但是恭喜鄭先生你不是韓國瑜，你隨便說話只有聽眾會吐槽你，不會鋪天蓋地的做人格謀殺，所以以後請不要再得罪佛教徒了，謝謝!」

鄭運鵬回應「我剛在講說我無法理解韓市長在表達這事情時，說他睡前唸一分鐘心經在做什麼，那你要扯到佛教，我完全沒有那樣的意思，可能林小姐心中有所屬，這我尊重!我就事論事來說，我不能理解他這樣要表達什麼。」

Youtube底下網友留言「林小姐妳實在是太太太棒了。妳說的讓現場所有的人傻了」、「這一段最讓我想一看再看的就是鄭運鵬被高雄林小姐評論的那一段超讚的。」、「聽到林小姐教訓鄭運鵬那段最爽👍.欺負老實人不會頂你」、「高雄林小姐，讚! 鄭運鵬為了黨已自我扭曲了」、「鄭運鵬瞬間孬掉~~~夜路走多碰到鬼XDD」、「聽完高雄林小姐的call in 怎一個爽字了得」。

「高雄林小姐」問，「那如果你今天是韓國瑜的位置，是民進黨的心腹大患的話，你方才說的話已經可以被貴黨，以及親綠粉專、親綠媒體下標寫成『鄭運鵬公開歧視佛教徒』、『鄭運鵬認為佛教徒誦經是做了壞事於心不安』。」(Youtube截圖)

(中時電子報)