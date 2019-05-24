網友留言。(圖片取自批踢踢)

前行政院長賴清德日前赴民進黨自提「贏的策略」，引來蔡陣營質疑突襲。不過，有媒體勁爆賴清德現身的時候，整個人情緒非常不穩，更指控遭到跟監！對於賴的遭遇，有網友表示同情，更有網友就表示驚訝什麼？民進黨會做什麼事都不用太意外啊！

據《上報》報導，在22日召開的中執會上，賴清德親赴民進黨自提「贏的策略」，引來蔡陣營質疑突襲。不過，據悉，賴清德現身中執會上，情緒非常不穩定，因為有媒體發布他進入台南市政府台北辦公室的新聞，讓他不得不懷疑蔡陣營有人在跟監他，更強調這是要壓迫他！

對於賴的情緒不穩，網友diefishfish於批踢踢發文表示，驚爆！賴情緒不穩 控蔡英文派人跟監，好可怕的內鬥，派人跟監這是非常嚴重的指控，如果真有跟監賴清德，這似乎已經超過合法範圍了？為了權位、不擇手段、恐怖至極！

底下網友紛紛表示，「這戲路走偏了吧」、「國安問題，合法啦」、「不意外阿！不然那個周刊怎麼可以拍到八家將」、「而且那個週刊拍的角度非常奇怪」、「你以為辣台妹是吃素的嗎？為了鞏固政權，手段是必要的」、「推文在驚訝什麼？綠共會做什麼事應該都不用太意外啊」！

(中時電子報)