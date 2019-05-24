楊姓男子去年2月間下午4時許，載著妻子沿著新北市金山區台2線往陽明山方向開車行駛，卻為了搶快跨越分向線，與對向的來車碰撞，除了造成來車駕駛姜姓一家人受傷，更使得自己的妻子命喪黃泉。基隆地院審理後，考量姜家人已撤告，加讓楊男的子女原諒他，他又坦承過失，依過失致死罪判他拘役50天，緩刑2年。

檢警調查，楊男與對向車輛碰撞後，除造成姜男一家人包括其妻、女兒、弟妹、姪女多人受傷，更讓自己的妻子受到強烈撞擊，導致顱部、胸部創傷，還有多重器官創傷性損傷，經送醫後宣告不治。

檢方認為，楊男在過彎時，車速過快，跨越分向線釀禍，姜家人雖已撤告，但楊造成自己的妻子死亡，所以仍依過失致死罪起訴楊男。

基隆地院審理後，楊男坦承過失犯錯，懺悔自己造成結褵多年的妻子喪命，法官考量楊男一時疏忽，且已造成極大的懲罰，並已得到自己的子女諒解，故不追究，則依過失致死罪判楊拘役50天，緩刑2年。

(中時 )