立法院院會今天三讀通過《貨物稅條例》修正案，民眾購買能源效率第1、2級的電冰箱、冷暖氣機或除濕機，可申請退還貨物稅，每台退稅金額最高新台幣2000元。

此外，報廢符合資格的老舊大型柴油車、大客車、大貨車等車種，在購買新車時，每輛新車可減徵稅額達到40萬元。

本次修法目的是希望減輕民眾購買節能標章電器的負擔，刺激消費活絡經濟，並加速汰換大型柴油車等，以改善空氣品質。法案三讀經總統公布後生效，預估減徵稅優惠最快可在6月中旬上路，2年內都享有優惠。

(中時 )