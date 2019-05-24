立院三讀減徵貨物稅 特定節能家電省2000元 15:422019/05/24 中時 楊孟立 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 立法院三讀通過《貨物稅條例》修正案，民眾購買能源效率第1、2級的電冰箱、冷暖氣機或除濕機，可申請退還貨物稅。(圖為資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 立法院院會今天三讀通過《貨物稅條例》修正案，民眾購買能源效率第1、2級的電冰箱、冷暖氣機或除濕機，可申請退還貨物稅，每台退稅金額最高新台幣2000元。 此外，報廢符合資格的老舊大型柴油車、大客車、大貨車等車種，在購買新車時，每輛新車可減徵稅額達到40萬元。 本次修法目的是希望減輕民眾購買節能標章電器的負擔，刺激消費活絡經濟，並加速汰換大型柴油車等，以改善空氣品質。法案三讀經總統公布後生效，預估減徵稅優惠最快可在6月中旬上路，2年內都享有優惠。 (中時 ) #貨物稅 #三讀 #立法院 也許您會感興趣 推薦閱讀 《產業》車委會籲汰換老舊汽機車，延長貨物稅減免期限 11:082019/05/20 財經 廢止汽機車舊換新獎勵 車輛委員會：衝擊數十萬勞工生計 11:172019/05/20 財經 強審解凍案 藍疑綠替謝長廷、邱義仁解套 13:222019/05/20 政治 李進勇人事同意權 立法院28日闖關 13:112019/05/21 政治 蘇啟誠輕生遭糾正 吳釗燮：外交部過程無疏失 10:202019/05/23 政治 貨物稅若取消...能源稅、營業稅一併檢討 04:102019/05/24 財經要聞 稅損、抵減立場拉鋸 產創條例 拚臨時會三讀 04:102019/05/24 金融．稅務 安定力量組政黨 進軍國會要取代時代力量 12:162019/05/24 政治 立院三讀刑訴法 被告獲得閱卷權 13:542019/05/24 政治 立院三讀通過 審判中羈押累計上限8年降為5年 14:592019/05/24 政治 政治熱門新聞 不甩好友說...楊秋興轟韓害揹黑鍋 王淺秋曝真相 - 政治 高雄林小姐call in電爆綠委鄭運鵬 網友狂讚 - 政治 吳子嘉教賴清德唯一一招 會讓蔡英文崩潰 - 政治 柯粉出征！一張圖讓時力慘遭轟炸 - 新聞 韓國瑜爆：前高巿府官員還在遙控文化局 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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