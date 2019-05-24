就著窗外美景一起喝茶聊天，愜意無比。圖右為加拿大航空台灣區總經理陳美至。圖：加航提供

加拿大落基山脈擁有波光粼粼的湖泊、巍然屹立的雪山和隨處可見的野生動物，淋漓盡致地展現了令人驚嘆的絕美自然風景，是許多人心目中不可不去的度假勝地，「洛磯山之光」豪華觀光列車今年安排16趟中文包廂之旅，是忙碌的業界人士最放鬆的奢華遊程。

列車沿江河而行，穿過古樸的山間城鎮，途經一座座白雪皚皚的壯麗山峰。一路上，可以近距離地觀賞各種野生動物，看駝鹿、麋鹿、大角羊、熊和飛鷹從眼前掠過。乘坐全穹頂列車，您只需舒舒服服地倚在靠背可調的高檔座椅上，即可聆聽丰富的曆史故事，品嘗世界一流的美味佳肴，同時將蒼翠蔥蘢的森林和碧藍澄淨的冰川湖盡收眼底。

蜿蜒行駛於山水中的「洛磯山之光」。圖：加航提供

列車回到溫哥華，列隊歡迎的工作人員。圖：加航提供

頂級的耀悅金楓禮遇行程，根據旅客數配置三到四名華與工作人員，有從小就移民加拿大的台灣人與大陸人，也有大學畢業後跨海工作的兩岸青年，訓練有素，親切的服務兩岸鄉親。

耀悅金楓以雙層車廂服務旅客，下層是餐車，提供早餐與午餐，每餐都有五樣主菜供選擇，每桌還提供一道中式料理，例如魚香茄子燴飯、野蔬雞丁燉飯、香腸炒麵等，讓吃不慣西餐的華人，可以吃到由華人廚師製作的熟悉家鄉味。該層還設有露天觀景台，讓喜愛攝影的旅客享有無障礙攝影空間。

上層設置玻璃圓頂窗座椅，讓旅客可以坐擁最大的觀景空間，瀏覽車頂飛翔的禽鳥與天上的雲彩，透明玻璃有加設防紫外線與藍光功能，怕曬太陽的女士，戴頂軟帽也是很好的選擇。車廂內隨時供應冷熱飲與點心，也設有特別時間，提供冰酒、紅燒鮮蝦、手工烤餅等精緻點心與高檔飲品。

優享銀楓禮遇是單層車廂，車上餐飲同樣彰顯卓越的服務水準，專屬行政主廚使出看家本領，傾情烹制精致美食。車上供應的美味佳肴靈感源自加拿大西部多姿多彩的各地美食，悠久厚重的文化積澱，以及途經地區的丰饒物產。

「洛磯山之光」華語包廂去年與承包旅行社合作開辦，今年擴大到一般旅客，推出最受歡迎的兩條線路-加西走廊之旅和峰雲之旅共16趟中文包廂，加拿大航空台灣區總經理陳美至搶佔先機，邀請雄獅、東南、康福、百威等旅行社高階主管做了一趟踩線之旅，預計今年暑假開始接受自由行旅客客製化行程，快的話今年秋天就可以推出機加酒的套裝行程。

該中文包廂目前兩天一夜，含旅館住宿的金楓行程，兩人同行每人2,159加幣起，銀楓1,579加幣起。

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