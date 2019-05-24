殺民主保初選，辣台妹是這種辣法嗎？以核養綠二部曲之一「核能減煤案」21日遭中選會公告駁回，該案提案人廖彥朋、核四公投提案人黃士修表示，這是台灣民主史上最大的恥辱，中選會委員會完全自甘墮落，已從獨立機關成為總統蔡英文初選工具。

「核能流言終結者」22日發文提到，中選會代理主委陳朝建受訪時以「核能減煤案」的內容作為駁回的理由，已自證實質審查的違法行為，我們將在最快的時間內進行行政訴訟，並向監察院提出陳情。

核能減煤案於今年3月4日提出後，中選會並未依法在30日內做出正式補正裁示，已違反公投法的規定。在聽證會之後，4月16日又違法增列補正事宜。即便如此，以核養綠公投小組仍依循中選會的建議進行補正，將中選會委員建議的「刪除核能減煤字眼以避免不得其真意」以及「刪除咎責機制避免侵害行政保留」等事項完成。

以核養綠公投小組指出，在遵循中選會的指示後仍得到「主文不得其真意」之理由，顯然駁回決議真正理由為「莫須有」。從去年的中選會違法阻擋再送件、被消失的9492份連署書，到今年的核能減煤下架，已一再顯示出中選會完全失去做為中立機關的能力，從府方到部會上下交相賊的情況已成常態。

更令人感到可悲的是，明知道駁回本案所涉及的反民主行為，將對民進黨明年總統大選造成嚴重衝擊，中選會卻一意孤行，顯然是蔡英文為了近期電話民調鞏固反核基本盤拚初選的低等政治手段。

以核養綠公投小組說，對這樣的政府已經不再有一絲民主的期待，2020將用重啟核四公投，將這個反科學、反民主的下流政府拉出總統府，還給人民憲法所賦予的公民權利。

蔡政府處心積慮擋公投，網友忿忿不平留言，「因為只有亂，她才有機會！」、「這就是真正的皇帝」、「她扼殺的不只是民主還有科技發展」、「2020讓民進黨永遠下架」、「這是個往獨裁邁進的概念～」、「騙選票為第一要務」。

(中時電子報)