「山豬王」吉呀努，是台東獵山豬數量最多的紀錄保持人（中央社資料照）

山豬王布農族獵人吉呀努，曾獨自撂倒2頭獠牙鋒利的公山豬。（中央社資料照）

台東縣政府和蘭嶼鄉公所將舉辦「抓野豬」比賽，達悟族與布農族的「山豬王」可望對決。

蘭嶼鄉公所雖然去年編列預算獎勵抓野豬，但野豬的繁殖期剛好遇上飛魚季，島上民眾忙抓飛魚，沒時間抓豬，以致島上野豬越來越多，甚至長出獠牙。

蘭嶼鄉縣議員黃碧妹，日前在台東縣議會定期大會中向台東縣政府求援。她說，有些豬雖有圈養，但豬舍因颱風等天災破壞，部分豬隻逃脫後，島上常可見到逛大街的豬隻，有的在山區繁衍後，變成野豬翻找垃圾桶覓食、或破壞芋頭等農作物。

累計獵得上千隻山豬、已經退休的台東延平鄉布農族山豬王吉呀努，聽到可以為民除害，尤其是離島蘭嶼，精神一振，表示有意願重組他的團隊（獵狗）到蘭嶼一展身手，將技術傳給達悟族。

去年獵到20隻野豬的蘭嶼達悟族山豬王鍾馬雄，聽到有機會跟本島的山豬王切磋也很高興。他說，除了獵野豬外，有時候也會獵羊和白鼻心，和布農族山豬王一樣，採取獵狗和一刀穿心的方式狩獵。因為野豬太聰明，不易入陷阱，用獵狗是目前最好的方法。

台東縣政府農業處今天表示，將和蘭嶼鄉公所在今年9月共同舉辦抓蘭嶼野豬大賽，只要設籍台東縣的原住民，加上1名蘭嶼族人組成3人小組，就可以報名參加。第1梯次捕獲2隻以上才有資格進入獎金賽程，依重量級頭數計算，第1名獎金新台幣3萬元、第2名2萬元、第3名1萬5000元，未得名次的隊伍則有5000元補助。

(中時電子報)