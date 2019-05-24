前新北市長朱立倫今日(24日)受訪，被問到對於前行政院長賴清德的種種看法，有媒體提到賴清德指控被國家機器監控，對此朱立倫笑說「要監控他？應該先監控我們吧？」

朱立倫還說，賴清德現在當然覺得民進黨中央和蔡英文總統對他有些不義，但很多民進黨人對他表示是賴清德先失信，承諾要支持蔡英文連任卻又跳出來跟蔡英文競爭，所以看要聽哪一方的。至於謝志偉宣稱賴清德被藍營當成棋子攻擊蔡英文，朱立倫說賴清德是堅決主張台獨的，藍營怎會把他當棋子？

朱立倫是前往「524響應全球氣候行動」時受訪，被問到出席本場活動的原因，朱立倫說他在新北市長任內全力推動減碳，希望達到國際標準，但光自己做不夠，希望全台灣都能達到國際標準。他未來選總統政策，產業政策一定要走節能減碳路線，公共建設也要符合，包括推動三環三線等公共運輸，此外全民一起推智慧節能，能源政策上一定要減少高汙染碳排放，所以核電成為不得不的暫時選擇，當然最終目標是推動非核家園和綠電，但是過渡期間絕不能用燃煤取代核能。

而朱立倫受訪、致詞完後就先離去，賴清德之後才到場，兩人王不見王。

(中時 )