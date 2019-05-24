愛情長跑17年的同性伴侶謝佳霖（左）與Gary，秀出結婚戒指，成了屏東首對完成婚姻登記的同性伴侶。（林和生攝）

「我們結婚了！」愛情長跑17年的同性伴侶謝佳霖與Gary，24日上午8時選在屏東戶政事務所完成婚姻登記，歷經風雨、一起面對外界異樣眼光，終於盼到天光到來，2人感動地說，「身分證配偶欄終於有人了」。

台灣同性婚姻專法上路，不少同性伴侶選在第一天完成人生大事，52歲謝佳霖與相差15歲的另一半Gary8點不到，就在屏東市戶政事務所外頭等待，成了屏東縣首對完成婚姻登記的同性伴侶。

謝佳霖坦言，自己20歲那年就跟母親承認自己性向，得到的回應卻是「我早就知道」，家人不說破的溫柔，讓他覺得自己非常幸運，但媽媽還是擔心兒子在外遭受歧視，不斷叮囑不要太過張揚、避免被欺負。

因為工作關係，他與Gary在台北相識、進而交往，17年來身邊不少同志朋友跟他們一樣，都盼望同婚政策能夠實踐，曾經滿懷希望、也一度懷疑深怕無疾而終，這幾年心情像洗三溫暖，「很幸運我們等到這一天」，但有許多人都已經錯過。

登記完婚，生活仍必須回歸日常，謝佳霖有感而發地說，我們跟平常人一樣，努力生活、也忠貞對待另一半，社會大眾可以關注我們在各領域的表現，而不是關注旁邊躺誰，2人互道一句我愛你，也希望從這天起，所有相愛的人都能得到祝福。

屏東戶政事務所主任陳文漢表示，首日原有8對同婚新人預約，但1對其中1人尚未成年、且無家長同意書，無法完成登記，另有1對改期，正式完成登記共計6對。

(中時 )