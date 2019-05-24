屏東縣議員陳哲蕙與市民代表錢權宏推出印上配偶名字的新版名片，讓拿到的人不禁莞爾一笑。（林和生攝）

去年底透過聯合競選模式，成功當選屏東縣議員的陳哲蕙與屏東市民代表錢權宏，舉凡家訪與直播總是「形影不離」，螢幕情侶形象深植人心，但其實雙方各有家庭，為了不要再三解釋，2人近期決定推出新版名片，特別加註配偶姓名，讓人拿到都不禁莞爾一笑。

「我們真的不是夫妻」，這已是陳哲蕙每天必要澄清的台詞之一，她苦笑著說，因與錢權宏政治理念與想法相同，去年底前就以伙伴身分在屏東市區進行家戶拜訪，也常透過直播講述政見，或許是太常一起出現，想當然爾就被想成一對。

常被問「恁某怎麼沒一起來」，錢權宏說，有選民見到他就稱讚，老婆跟老公都同時選上民代，真的不簡單，還有婦人滿心歡喜的拿出嬰兒車，直說要送給他們的小孩，經過再三解釋，大家都面露驚訝，「原來誤會大了」。

避免再三澄清，也不要繼續造成誤會，2人與另一半討論後，決定推出新版名片，直接加上配偶名字，陳哲蕙說，自己老公從事養殖業、錢權宏妻子則在出版業，都非政治人、個性也很低調，對於這款名片並無太大意見。

錢權宏指出，2人競選政見其中一項是堅決反對家族政治，也承諾家屬都不會因為他們當選民代而進入公單位服務，名片是另一種宣誓，同時也讓選民檢視，「不過最重要當然還是希望能卸下螢幕情侶形象」。

(中時 )