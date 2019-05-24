美中貿易戰愈打愈烈，據韓媒報導，美國政府可能隨後要求韓國參與抵制華為，雖然韓國政府表示很難介入華為和韓民營企業之間的交易，但民間擔心韓國可能再次成為美中鬥爭之間下犧牲品，憂慮氣氛正不斷擴大，特別韓國曾因部署薩德反飛彈系統引來北京針對韓國經濟報復，記憶猶新。

據韓媒《朝鮮日報》23日報導，目前參與美「印太戰略」的日本與澳洲已加入反華為陣線的情況下，美也可能要求身為同盟的韓國，進一步施壓與美站在同一邊。報導指出，最近訪問華府的韓國相關人士表示，「很多人詢問韓政府對華為以及正使用華為設備的LG相關態度，美可能以鞏固同盟為由，向青瓦臺提出要求」。

報導稱，由於韓國對中國大陸出口所占比重，比美國、歐盟，和日本加起來還要多，韓國經濟對大陸市場的依賴度相當高，此情況下若答應美要求，很難無視北京的反對。外交人士表示，2017年韓對中國大陸出口額為1421億美元，占整體出口額24.8%，將近1/4；而據韓國現代經濟研究院推算，當時北京為了報復韓國部署薩德，造成韓國當年遭到直接與間接損失高達71億2千萬美元，就本次事件的情況來看，北京報復措施的強度會比部署薩德時更高。

此外，美韓外交事務上也很難避開華為問題。下個月底，川普預定訪韓，韓國政府還正在與北京進行中韓首腦會談。為了打破朝鮮無核化談判的僵局，需要說服和要求中國發揮對朝鮮的作用。韓國前國情院第一次長南柱洪表示，「需要彌補圍繞無核化方法論，同時還要顧慮中美裂痕，華為的問題讓韓國更為難」

(中時電子報)