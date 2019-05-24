同婚專法今（24）日正式上路，支持同運的伴侶盟秘書長簡至潔則表示，合法結婚登記（同性結婚）只能算是起步，還不是完整的婚姻平權。接下來與同婚家庭相關的還有開放跨國婚姻、共同收養子女、人工生殖等三個努力方向。

簡至潔解釋，除了台灣，全世界還26國有同婚法規，也就是專法只允許和這些國家的同性伴侶結婚，其他則不行。且目前只允許繼親收養，不能共同收養無血緣的孩子，這對原先就已收養的孩子無法提供保護，保障也不周延。還有開放人工生殖的配套辦法也應該研議，但這要視主管機關衛福部的想法而定，看能否把同性配偶視為不孕夫妻，允許女方用借精的方式產下小孩。

此外，專法中還有宗教自由保障條款，允許因為宗教的因素，不受同婚專法的影響。簡至潔舉例，如果房東以宗教信仰為由，拒絕租屋給同性配偶，或者學校拒絕同志家庭的小孩入學；這雖不違法，但算不算岐視呢？

這些除了要靠司法機關認定，歸根結底還是需要透過更多的社會溝通，並且從性平教育著手，讓一般民眾更加接受同志與同性婚姻，無論生活、工作各方面都不再抱持岐視的心態，當然這方面也還有很長的一段路要走。

(中時 )