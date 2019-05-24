台北市中正區健康服務中心今舉辦「高齡友善城市-舞動青春百老匯」，吸引250名長者齊聚一堂秀才藝，參賽者年齡加總高達1萬7千歲，各隊使出渾身解數，氣氛熱烈，成績最優秀的團隊，也將代表中正區參加臺北市總決賽。

舞動青春活動邁入第9屆，今年競賽首次加入指定曲「惜老歌-阿嬤佮阿公」，激發各團隊展現創意，演出內容包含大排舞、中醫瑰寶經絡操及薩克斯風等，不少阿公阿嬤更是變裝登場，頭戴蝴蝶結、手拿彩球熱舞，模樣超俏皮。

參賽者中年紀最長的吳奶奶已100歲，每天最喜歡至日間照顧中心與朋友們同樂，今年已是第2次參加活動；另外「華山排舞隊」中的周伯伯高齡77歲，吹起薩克斯風毫不遜色，氣勢十足。

中正區健康服務中心主任張惠美表示，中正區65歲以上老年人口數達2萬8千多人，占總人口18％，為了鼓勵長者增加社交參與，地方健康服務中心自2011年起，舉辦長者活躍老化競賽，打造專屬長輩的表演舞台。

(中時 )