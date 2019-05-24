恭喜！台灣同性婚姻登記第一天，台中市府統計到下午3時，各區完成同性結婚登記，女性計有20對，男性12對，共有32對完成同婚登記，各戶政所因應同婚登記作業流程，昨天特別進行教育訓練，很多同性伴侶低調登記，但難掩領取身分證時，看到配偶欄登錄另一半的名字，高興的在戶政所拍照，紀錄這喜悅的一刻。

24日為台灣同性婚姻開放結婚登記，許多同性伴侶一早就到戶政事務所辦理結婚登記，台中市政府統計到下午3時為止，各區完成同性結婚登記有女性20對、男性12對，共計有32對完成登記。

民政局指出，目前32對同性登記結婚的包括，中區、東區、南區、豐原、烏日、沙鹿各1對；北區、霧峰、太平、龍井大雅各2對；西區、西屯、南屯、北屯區則各有4對。

台中市府配合同性婚姻開放，內政部系統已於5月21日更新完成，台中市各戶政事務所也因應同婚登記昨日進行教育訓練

，今日結婚登記流程順暢。

(中時 )