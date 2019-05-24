因野狗追車，導致坐在機車後座的學甲小六女童摔車受傷昏迷至今，台南市議長郭信良24日與陳昆和、蔡秋蘭等議員，以及蔡蘇秋金議員助理一同致贈慰問金5萬元給家屬，盼女童能早日甦醒，也希望這種令人遺憾的事不再發生。

由於女童已是國小六年級，畢業在即，加上女童近日血壓較為穩定，班上同學23日特別在院方同意下，進入病房探望女童。郭信良對於女童昏迷多時，非常關心女童的營養及體力能否維持，並呼籲社會大眾多予關懷，集氣為女童祈福，讓她能夠甦醒。

郭信良說，沈姓女童雖然是單親家庭，但是好學、乖巧，現在受到這麼大的創傷，一直在加護病房中，實在讓人心疼又不捨。沈爸爸因為要照顧女童，工作不穩定，市議會致贈的慰問金只是盡棉薄之力，希望幫助沈爸爸暫度難關。

對於台南市流浪犬數量眾多，讓民眾心生恐懼一事，郭信良表示，自己也曾被流浪狗追逐過，知道在被追逐的情形下，很容易發生意外。站在守護市民生命安全的立場，郭信良希望先保障人民的生命安全，同時照顧到流浪狗的生存權，大家相互節制、和諧共處。

(中時 )