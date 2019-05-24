「最美周芷若」周海媚雖已52歲，但外表凍齡仍被讚舉手投足充滿少女氣息，過去她和呂良偉秘婚一年又閃離，最近她接受專訪，被問至今不婚主因，她坦言自己還是喜歡自由，不適合走入婚姻，也承認自己血小板指數低，若生育會有生命危險，這點她在交往前會主動跟男友說清楚，「接受不了就只好分開」。

周海媚過去曾和大她10歲的呂良偉在國外秘婚，但兩人愛得太過衝動，相愛容易相處難，一年後宣告離婚，呂良偉後來出書談這段婚姻，形容：「但我從不後悔認識她，愛過她。」1998年周海媚罹患紅斑狼瘡症，傳因此令她和迪生集團執行董事男友伍士榮漸行漸遠。

3年前周海媚自曝和小7歲建築師男友分手，兩人愛情長跑10多年無疾而終，當時她承認分開主因是對未來沒有共識，自己不想當家庭主婦、不想結婚。昨據《東網》報導，周海媚談不婚主因，首先是嚮往自由，「如果連上街穿什麼都要被管，我不能」，外傳她因血小板過低不育，她承認說：「我會跟對方說，我生育會有生命危險或者不能夠生小孩，如果不能接受就只能分開」。

(中時電子報)