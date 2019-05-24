公鹿在關鍵第5戰沒能守下主場勝利，反倒在系列賽居於劣勢，暴露出公鹿的弱點。公鹿例行賽斬將奪旗，靠的是MVP級主將「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)一夫當關，但是字母哥這回遇到了對手，就是暴龍「魔爪」里歐納德(Kawhi Leonard)的頑強防守。

里歐納德是全聯盟最優秀的一對一防守者，可比當年皮朋(Scottie Pippen)。字母哥例行賽投籃命中率達到58%之譜，場均將近28分。直到季後賽對上暴龍，他跌到了場均23分、46%命中率。暴龍去年碰上騎士詹姆斯(LeBron James)被打好玩的，這次以里歐納德為首，防守大大升級。

Kawhi hits back to back 3s on Brook Lopez. 10 points on 4-5 shooting in the first 4:04 of the 4th. Does Bud call off some of the switching or trust Lopez and his ability to contest? #NBACast https://t.co/eXit2zzqdd pic.twitter.com/woEicKlYWW — Nate Duncan (@NateDuncanNBA) 2019年5月24日

美媒CBS體育引用一位西區球探的評語：「沒有人能守住字母哥，但是季後賽戰線拉長之後，對手會用5個人看守他一個，他再厲害也沒辦法每次都突圍。」字母哥在攻守轉換之際依然無敵，他半場進攻卻打得綁手綁腳。

字母哥的罩門在於缺乏遠程投射，他近身戰可比當年詹姆斯，但是長期戰體能消耗大，加上對手嚴防，這也是詹姆斯不斷強化投籃能力的原因。字母哥偏好衝擊禁區，當年總教練奇德(Jason Kidd)栽培他控球，告訴他不必急著練外線，結果字母哥本季三分球命中率僅25.6%。

馬刺總教練帕波維奇(Gregg Popovich)最討厭三分球，但他說過為了贏球必定得練外線，里歐納德很早就有外線投射能力，使他成為攻守全面的球星。公鹿隊還有機會補正這個缺失，打得更聰明，不要再讓字母哥往人牆裡硬擠了。

(中時電子報)