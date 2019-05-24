賴清德遭嗆。（趙雙傑攝）

環團舉行「524台北氣候緊急遊行」活動。（趙雙傑攝）

前行政院長賴清德今日出席「524台北氣候緊急遊行」活動，一到場就遇到勞團民眾貼身抗議，對他高喊「還我七天假」。 會後針對民進黨總統初選問題，表示其實面對民進黨初選，一方面除了希望黨的機制可以維持初選有公信力之外，他也提出一個新的策略，若面對大局蔡英文總統守得住，就支持她，相反的如果不行，希望黨可以支持他。

(中時 )