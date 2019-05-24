賴清德出席環團活動遭嗆聲 16:242019/05/24 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 賴清德遭嗆。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 賴清德遭嗆。（趙雙傑攝） 環團舉行「524台北氣候緊急遊行」活動。（趙雙傑攝） 前行政院長賴清德今日出席「524台北氣候緊急遊行」活動，一到場就遇到勞團民眾貼身抗議，對他高喊「還我七天假」。 會後針對民進黨總統初選問題，表示其實面對民進黨初選，一方面除了希望黨的機制可以維持初選有公信力之外，他也提出一個新的策略，若面對大局蔡英文總統守得住，就支持她，相反的如果不行，希望黨可以支持他。 (中時 ) #初選 #民進黨 #希望 #總統 #賴清德 也許您會感興趣 推薦閱讀 北京如如不動 綠仇中牌打在棉花上 04:102019/05/20 焦點新聞 綠重返執政3年 57％民眾不滿意 04:102019/05/20 焦點新聞 繼四老後 綠青壯派逼宮蔡英文棄選2020 15:452019/05/20 政治 韓國瑜爆料！一堆民進黨人超想去大陸 09:302019/05/21 政治 賴清德呼籲初選要乾淨贏 蔡英文陣營要求收回 19:062019/05/21 政治 戰鬥力太差 李正皓：賴清德連高嘉瑜都不如 00:232019/05/23 政治 作掉賴清德 蔡英文就能贏嗎 04:102019/05/23 時論廣場 賴清德：遵守民主 否則1＋1是天方夜譚 00:012019/05/24 政治 圍堵境外勢力 民進黨兩套標準 04:102019/05/24 政治要聞 吳子嘉教賴清德唯一一招 會讓蔡英文崩潰 04:432019/05/24 政治 政治熱門新聞 不甩好友說...楊秋興轟韓害揹黑鍋 王淺秋曝真相 - 政治 高雄林小姐call in電爆綠委鄭運鵬 網友狂讚 - 政治 吳子嘉教賴清德唯一一招 會讓蔡英文崩潰 - 政治 柯粉出征！一張圖讓時力慘遭轟炸 - 新聞 韓國瑜爆：前高巿府官員還在遙控文化局 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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