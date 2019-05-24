水利署治理三爺溪除增加河道通洪斷面，還要將兩岸堤頂高提升。（洪榮志攝）

台南市三爺溪幾乎逢雨必淹，水利署計畫分3期投入31.55億元，進行仁德區三爺溪排水萬代橋至二仁溪匯流口全長近11公里河道整治，希望趕在2025年汛期前全段完成。其中，第一期「三爺溪中下游治理工程（萬代橋至後壁厝排水口）一、二工區併辦土石標售」24日正式啟動，除增加三爺溪河道通洪斷面外，還將兩岸堤頂高提升至「25年重現期洪峰流量不溢堤為原則」的要求高度，預計完工後將可減少淹水面積約20公頃，保護至少2000人生命安全，並減少新台幣10億元以上的財產損失。

水利署第六河川局長邱忠川指出，三爺溪為二仁溪重要支流，流經台南市永康、仁德等人口密集地區，下游段及部分排水支線因受迴水影響，加上上游段幹線排水路通水斷面不足，導致地勢低窪地區每逢暴雨時期即會因出口處之外水位暴漲，出現外水倒灌、內水無法排除，造成局部地區淹水情況，亟需辦理整治。

應邀參加工程動土典禮的台南市長黃偉哲也說，對於萬代橋這個部分的工程整治，在台南市民心中是充滿期待的。但治水工作沒有最好，只有更好，在有限的資源下，盡量做好保障民眾生命財產安全的工作。

黃偉哲認為，過去老想要人定勝天，但是人的力量及工程的力量都有極限；尤其現在氣候變遷很難想像，未來雨量會不會隨著氣候暖化而更大都難以預測，只能用有限的經費來把這個工程盡量做好，希望這次的工程能夠如期如質、最好還可以提前完工，讓仁德地區的民眾或是商家免再受到淹水之苦。

(中時 )