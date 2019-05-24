大陸研究團隊今天（5月24日）宣布，昨天早上在青藏高原成功施放繫留浮空器至海拔7003公尺，一舉刷新同類型同量級浮空器駐空高度的世界紀錄。

中國科學院空天資訊研究院（以下簡稱空天院）日前在西藏納木錯展開第二次青藏高原綜合科學考察研究，深入地研究青藏高原乃至「亞洲水塔」（擁有2.43萬條冰川的喜瑪拉雅——青藏高原地區）的氣候環境變化，為高原可持續發展提供決策依據。

為此，空天院自主研發「極目一號」、「極目二號」、「極目三號」等3款繫留浮空器，體積從小到大，駐空高度由低到高，系統複雜和技術難度也是逐漸遞增。

浮空器也稱為浮昇器，指的是靠較輕的氣體所產生的浮力而浮起的航空器，包括自由氣球、繫留氣球及飛艇。空天院5月23日早上執行任務施放的「極目一號」是高原體驗版，體積2300立方公尺，可攜帶科學探測儀器進行垂直剖面和駐空觀測，過程中，多種儀器將同步觀測納木錯的大氣物理與大氣化學等，多種參數將為後續浮空艇的研製進行技術探索和應用積累。

3款浮空器從艇體的設計到所用材料、控制系統、電源系統以及載荷艙和地面錨泊設施等，絕大多數為大陸自主研發。

(旺報 )