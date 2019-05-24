愛旅遊和長江三峽璀璨明珠「總統號」『探索號』豪華遊輪締結聯姻，精心規畫長江萬里行文化心靈靜謚旅程，博覽重慶.三峽.武漢.九江.廬山.黃山.鎮江.揚州.南京，同時融合了「黃山悅榕莊」、「南京涵碧樓」，行程內容六月二日將在台北市長官邸與旅客一同探索長江萬里行極致享旅發表會。

長江三峽幽深秀麗、險峻名勝、群峰競秀，氣勢崢嶸，雲霧繚繞，姿態萬千綿延不斷，宛如一條迂迴曲折的山水畫廊，充滿詩情書意。愛旅遊特別安排文化心靈靜謚旅程。參加愛旅遊極致享旅發表會還有機會免費搭乘『長江豪華郵輪』。

時間安排在6月2日(日)下午14：30-16：30，地點在台北市長官邸藝文沙龍(台北市中正區徐州路46號，善導寺捷運站五號出口／步行450公尺)，現場備有精緻下午茶點，每位來賓皆有精美參加禮一份，另於推薦會中填寫問券，即可參加抽獎，幸運來賓有機會抽中搭乘長江豪華郵輪』暢遊三峽。

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