電電公會今（24）日舉行第25屆第一次會員代表大會，國民黨總統初選參選人郭台銘應邀進行貿易戰演講，針對外傳他指揮楊秋興攻擊高雄市長韓國瑜，他回「我很笨嗎」，更說韓是國民黨1124勝利的非常大功臣；另外他也認為，總統選舉戰情緊繃，「可能台北市長會邊緣化」。

另外，韓國瑜說如果當上總統，對高雄市長繼任人選有想法，郭台銘則反問「有我嗎」，看到現場媒體笑出來，他也笑說「有沒有人笑？」

郭台銘說，和韓國瑜的哥哥同班同學6年，但和韓只見過2次面，一次在高雄談投資、一次在香港，他覺得韓國瑜是一個能夠在高雄、1124打贏的，整個國民黨非常大的功臣。

韓國瑜認為藍綠內耗，柯文哲可能得利，郭台銘則說「不見得」，他認為如果戰情緊繃，可能台北市長會邊緣化，這是有理論基礎的。

針對外傳是他要楊秋興攻擊韓，他表示，和楊秋興是88風災去做慈善，才與「民進黨高雄縣長」有交情，要指揮楊秋興攻擊韓，是「不合邏輯的猜測」，更問媒體「我是一個很笨的人嗎」，澄清自己完全沒有介入。

(中時 )