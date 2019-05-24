2019年台灣國際田徑公開賽25日在台北田徑場點燃戰火，倫敦與里約奧運雙金得主、美國男子三級跳遠名將泰勒(Christian Taylor)首度來台參賽，成為本屆賽事最大咖的國際頂級明星，國內部分則由剛拿到東京奧運門票的男子標槍好手鄭兆村掛帥，盼能在家鄉父老面前留下金牌。

2012年倫敦與2016年里約奧運雙金，世錦賽3冠在手的泰勒今日在台北田徑場備戰明日登場的台灣公開賽。(黃邱倫)

現年29歲的泰勒，他在高中時期是足球與田徑雙棲選手，後來選擇田徑，2011年c韓國大邱以17.96公尺奪得世錦賽三級跳金牌，2012年倫敦奧運險些在前三次試跳遭到淘汰，最終以17.81公尺摘金。

2015年北京世錦賽，泰勒跳出18.21公尺個人最佳、史上第二成績拿下金牌；2016年里約奧運再以17.86公尺奪冠，成為1976年以來第一次在奧運殿堂完成男子三級跳連霸的選手，2017年倫敦世錦賽衛冕成功，目前手中有3面世錦賽、2面奧運金牌，可說是史上最傑出的男子三級跳選手之一。

泰勒在受訪時表示，台灣人民真的很熱情，很喜歡這個地方，也會好好把握這次比賽。對於明年東京奧運，泰勒說，站上奧運舞台是每位選手的夢想，為了實現這個夢想所有人都努力訓練，但唯有將所有專注力放在眼前跑道上，擺脫身旁所有干擾的選手方能達到這個目標，進而創下巔峰成績。

除了泰勒外，還有來自加拿大的安德烈.德格拉塞(Andre De Grasse)，未滿25歲的他，在2016年里約奧運男子100公尺決賽跑出9.91秒的成績拿到銅牌，緊接著又在200公尺跑出20.02秒奪得銀牌，並且在400公尺接力賽替加拿大再添1銅，單屆奧運2銀1銅，成為加拿大最耀眼的田徑選手。此次來台參加台灣公開賽將在明日下午3點35分與全國紀錄保持人楊俊瀚正面交鋒，。

加拿大男子110公尺跨欄全國冠軍卡布也將在明日傍晚5點05分和印尼亞運銀牌好手陳奎儒同場較勁。

(中時電子報)