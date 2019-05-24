南投埔里一名年約70餘歲的白衣老翁，上午被民眾發現在大排水溝內載浮載沉，警消獲報前往打撈，發現老翁身體僵硬疑似死亡多時，檢警到場相驗完確認死亡，但當遺體被送往殯儀館停往生室，工作人準備將遺體移往冰庫時，老翁的腳突然抽動十幾下，當場嚇得員工紛紛奪門而出。

據了解，今天上午南安路上一處大排水溝，早起的民眾路過時發現一具身穿白衣的浮屍在水面載浮載沉，嚇得民眾趕緊報警。

消防局趕往現場將遺體打撈上岸後，發現老翁已經已經死亡多時，檢警相驗後，將遺體送往南投殯儀館，但遺體放在停屍間準備入冰庫時，死者雙腳突然發生抽動，幾位工作人員以為老翁「人死復生」，嚇得先奪門而出，趕緊再打119將剛剛才離開的救護車叫回。

為了確認是否有生命跡象，檢方相當慎重，又再請法醫相驗一次，仍確認已經死亡。不過殯儀館人員卻頻頻說，老翁的雙腳一直再抖，至少抖了10幾下，而且胸口還有微微起伏。

因死者身上沒有任何證件，無法連繫上家屬，檢警未來還要再進一步解剖確認死因，因此遺體仍暫存在埔里殯儀館。

(中時電子報)