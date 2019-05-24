印度國會下院大選計票23日上午持續進行，但印度總理莫迪22日確認印度人民黨取得290席多數席次後，已自行宣布勝選，準備開啟他第2個5年的執政生涯。而最大反對黨國大黨則拿到52席，與印度人民黨席次差距甚大。

截至上午8時，根據印度選舉委員會網站公布的開票數據，印度人民黨（BJP）已確定拿下290席，並在13個選區得票領先，等於可望拿到303席，超過272席取得絕對多數。因此，即使票尚未開完，也可確定印度人民黨贏得壓倒性勝利，將繼續執政。

這也代表莫迪是印度第一位在執政5年後繼續連任的非國大黨籍總理；也是印度已故總理甘地夫人（Indira Gandhi）以外，唯一不需要盟友政黨席次，就能以絕對多數席執政的總理。

至於印度最大反對黨國大黨，截至上午8時拿下51席，其中包括在克勒拉省（Kerala）瓦亞納德縣（Wayanad）參選的國大黨主席拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）。國大黨總共可望拿到52席，雖成為第二大黨，但仍與印度人民黨的席次有很大差距。

莫迪22日先推文說，印度再度贏得勝利，「我們將一起建立強大而包容的印度」。稍後他又說，印度人民黨的勝利，是民主的勝利。等於自行宣布印度人民黨贏得大選。拉胡爾．甘地22日傍晚也在全印度國大黨委員會（全國總部）記者會上承認敗選，並向莫迪祝賀。他表示，印度人民決定莫迪續任總理，他完全尊重人民的判斷。

即使在世俗化等問題上受到批評，分析家認為，出身貧困家庭的莫迪透過實施福利和改革，說服選民，印度在他的治理下將會改變；又不斷出訪增加印度國際能見度；致力改善投資環境、吸引外資，控制通貨膨脹及反腐，無論是否真的達成目標，都贏得選民認同。

不過，面對印度通膨有跡象重新回歸，民間消費力大幅衰退，國營的影子銀行基礎設施租賃與金融服務公司（IL&FS）違約倒債導致金流緊縮，以及美國可能對印度加大貿易壓力，還有巴基斯坦持續不斷的恐怖威脅、中國大陸在南亞的持續擴張等，都將是莫迪連任後面臨的艱難課題。

(中時電子報)