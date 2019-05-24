第30屆金曲獎今天（5月24日）正式公布形象影片，由從事唱片視覺設計多年的顏伯駿、作曲家陳建麒、導演陳青琳、動畫製作短波組影像等共同創作，以「I SEE MUSIC」概念為主軸，嘗試建構音樂人從初發心至獲金曲獎的澎湃心路歷程。

這支影象影片以「榮耀發光的瞬間 是創作者的無盡鍛鍊 成就當下的注目 隨之昇華的不只是音樂 寂寞與快樂 痛苦與喜悅 都隨旋律一起昇華 音樂就是這麼大方 能量的共振 讓傳承穿針引線 縫合了每個音樂人的內心 金曲三十 榮耀時刻 先聽見自己 再看見感動」作為中心意涵。

顏伯麒操刀的第28屆金曲獎主視覺，曾榮獲德國紅點與iF設計大獎，這回擔任「形象影片視覺設計統籌」，他表示，：「金曲30希望能回歸音樂人感動本身，此次設計試圖結合視覺、動畫與音樂，與陳建騏老師、導演陳青琳、動畫製作短波組影像等團隊合作，是全新一大挑戰，相信具實驗性質的激盪就是金曲精神。」

首度擔任金曲「形象影片音樂統籌」的陳建騏以先看影片來發想：「我將古典音樂的鋼琴與電子音樂的波形等相互結合，想以最小元素交織成如交響樂豐富多元的音樂。音樂最難能可貴的是可以讓人腦海產生畫面，進而引發情緒。」

導演陳青琳敘述如何從抽象概念努力完成具體畫面：「以幾何球形來象徵音樂人，他們經歷內在準備、翻轉碰撞、感官吸收到攀升殿堂。過程中也以『視網膜』及突破薄膜等方式來衍生刻劃細節。」動畫製作蘇宏修陳述製作困難：「因發想時每個人想像的都不同，我們藉由文字、畫面來拼湊和討論，不斷地修正，最後完成符合主要概念的作品。」

第30屆金曲獎頒獎典禮6月29日在台北小巨蛋舉行，6月26日至29日舉辦「國際論壇」、「專業講座」、「商務交流會」、「展示活動」、「Showcase售票演唱會」、「GMA Heat金曲星聲代」等系列活動。相關訊息請搜尋金曲活動官網（http：／／gma.tavis.tw）或追蹤「金曲GMA」FB粉絲專頁。

(旺報 )