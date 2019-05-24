台中市議員黃馨慧24日在議會質詢時，關切連日大雨後，氣溫升高，登革熱蠢蠢欲動，但衛生局業務繁重，監控病媒蚊密度調查，只靠衛生所護理師抽查不到全市一半區里，恐造成疫病監控死角，呼籲台中市府不分局處全面動起來、守護市民健康，衛生局表示，台中市府已組成跨局處登革熱防治中心，宣導市民「別幫蚊子養小孩！」也會進行社區及高風險點的孳生源巡查及清除。

黃馨慧指出，依衛福部發布今年截至4月30日累計122例登革熱境外移入病例，病例數高於近10年同期，加上近日梅雨季節，台中市區積水難退，一但氣溫回升，都會有利於病媒蚊孳生，讓台中市登革熱疫情更危險峻。因此，如何查找病媒蚊孳生源並消毒，成為重要任務。

她舉出衛生局統計，辦理全市病媒蚊密度調查、採抽查方式，目前已抽查309里、506里次，平均每里調查1.6次。

台中市衛生局人力有限，衛生所護理師工作更是包羅萬象，黃馨慧說，除婦幼健康、社區健康，還包括慢性病防治、學校衛生、衛生教育、行政相驗、傳染病防治、精神病防治、食品衛生、門診業務、志工訓練管理等等，真的有能力全面監控病媒蚊密度？

針對黃馨慧在警消環衛質詢時指出，登革熱病媒蚊需持續防治，建議市府結合各局處，防堵疾病擴散，做好防治分工，例如境外移入控管、社區積水有無清除等，需要多方配合才能落實。

衛生局表示，台中市政府已組成跨局處登革熱防治中心，由副市長陳子敬於今年3月29日主持第1次會議，了解各局處整備情形及防治成果，要求落實防疫工作；衛生局並於5月2日公告防疫措施，如未主動清除導致孳生病媒蚊幼蟲，將依傳染病防治法開罰3000元到1萬5000元罰緩。

衛生局說明，各區公所平時即辦理區里登革熱防治中心演練，如有登革熱境外移入個案即啟動區級防治中心，由衛生所、清潔隊及區公所共同針對個案家戶及活動地點執行孳生源清除及化學噴藥防治；市府也持續進行社區病媒蚊密度監測，並動員各局處、清潔隊、里鄰長及環保志工等，進行社區及高風險點的孳生源巡查及清除。

此外，衛生局持續透過阻絕境外、社區防疫、醫療整合、防疫教育等四大策略，包括國際機場入境旅客發燒篩檢、民眾及醫師主動通報獎勵機制、公費登革熱NS1快篩試劑合約院所、轄內診所訪視等措施預防登革熱。

(中時 )