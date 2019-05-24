蔡總統今天下午2時許往新北市中和區福和宮、廣濟宮參拜。（葉書宏攝）

前行政院長賴清德質疑，用國家機器干預初選。對此，總統蔡英文今（24日）表示，賴曾為執政團隊一員，對政府的運作都很熟悉，「政府絕對不會做他所說的事情，國家機器不會用在私人的事情。」

蔡總統今（24日）2時許往新北市中和區福和宮、廣濟宮參拜，現場湧入不少支持者，高呼支持「小英連任。」蔡總統除了向神農大帝與開漳聖王祈求國泰民安外，致詞時特別細數3年來政績，強調「起厝起一半，師傅不能換！」而自己就是那位師傅。

關於賴清德的批評，蔡總統表示，對於執政團隊批評需要謹慎，至於媒體提到賴情緒不穩，不在現場沒有機會了解，越是接近初選關鍵時刻，希望大家越冷靜，抱持一個團結的心。

另外，關於媒體報導AIT介入民進黨初選，蔡總統表示，沒有聽說也不了解，可以替AIT說話也只有他們自己，對於民進黨現有的民主制度有信心，對於2020選戰、執政有信心；民進黨總統提名進入關鍵時刻，希望大家保持冷靜，初選過程可以整合、團結。

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