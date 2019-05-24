韓國瑜為賴清德叫屈 蔡總統回應了 16:382019/05/24 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統蔡英文今（24日）下午2時許往新北市中和區福和宮、廣濟宮參拜。（葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 總統蔡英文下午2時許往新北市中和區福和宮、廣濟宮參拜。（葉書宏攝） 總統蔡英文今（24日）下午2時許往新北市中和區福和宮、廣濟宮參拜，現場湧入不少支持者，高呼支持「小英連任。」蔡總統除了向神農大帝與開漳聖王祈求國泰民安外，致詞時特別細數3年來政績，強調「起厝起一半，師傅不能換！」而自己就是那位師傅。 針對高雄市長韓國瑜為賴清德抱屈，批評民進黨初選始終喬不定。蔡總統表示，民進黨是一個有民主傳統的政黨、民主機制完備，有一層一層的決策機關，正進行決策的共識中，這是民主必然要經過的程序，「韓市長多放點心思在市政上。」 (中時 ) #韓國瑜 #賴清德 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜領先優勢趨緩？他一語點出國民黨危機 09:002019/05/20 政治 韓聲勢下滑 黃暐瀚建議學柯P這招 10:132019/05/20 政治 韓國瑜要衝高聲勢選總統 她分析得靠這一步 17:002019/05/21 政治 韓國瑜點名「他們」在背後開槍...陳揮文爆氣開噴！ 00:032019/05/23 娛樂 戰鬥力太差 李正皓：賴清德連高嘉瑜都不如 00:232019/05/23 政治 作掉賴清德 蔡英文就能贏嗎 04:102019/05/23 時論廣場 不甩好友說...楊秋興轟韓害揹黑鍋 王淺秋曝真相 20:422019/05/23 政治 吳子嘉教賴清德唯一一招 會讓蔡英文崩潰 04:432019/05/24 政治 開槍之人呼之欲出？港媒：韓心裡有數 08:262019/05/24 政治 高雄林小姐call in電爆綠委鄭運鵬 網友狂讚 15:252019/05/24 政治 政治熱門新聞 高雄林小姐call in電爆綠委鄭運鵬 網友狂讚 - 政治 楊秋興請辭高雄市兩岸小組副召集人 韓國瑜慰留 - 政治 不甩好友說...楊秋興轟韓害揹黑鍋 王淺秋曝真相 - 政治 辣妹偷拍野生馬英九 馬一個動作回應 - 政治 吳子嘉教賴清德唯一一招 會讓蔡英文崩潰 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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