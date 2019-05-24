總統蔡英文下午2時許往新北市中和區福和宮、廣濟宮參拜。（葉書宏攝）

總統蔡英文今（24日）下午2時許往新北市中和區福和宮、廣濟宮參拜，現場湧入不少支持者，高呼支持「小英連任。」蔡總統除了向神農大帝與開漳聖王祈求國泰民安外，致詞時特別細數3年來政績，強調「起厝起一半，師傅不能換！」而自己就是那位師傅。

針對高雄市長韓國瑜為賴清德抱屈，批評民進黨初選始終喬不定。蔡總統表示，民進黨是一個有民主傳統的政黨、民主機制完備，有一層一層的決策機關，正進行決策的共識中，這是民主必然要經過的程序，「韓市長多放點心思在市政上。」

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