針對報載有立委對4月7日六輕台化麥寮芳香烴三廠發生的工安事件，指稱台塑要求在工安事件中，強迫麥寮鄉受災的員工簽署切結書，放棄申報補償之事，台塑麥寮管理部今天鄭重澄清，強調絕無此事，希望外界不要謠傳不實言論。

台塑麥寮管理部副總經理陳文仰表示，工安事故發生後的當天，即透過企業內部的網站或員工郵件信箱，公告並發放受災員工調查表，目的就是要關心員工家中實際災損情形，並沒有如立法委員所指強迫員工簽署切結書，並要求不得申報災損之情事。

陳文仰指出，這項調查表提供給員工填寫，再依麥寮鄉公所受理鄉民申請補償案件的程序辦理，目前為止共有83件實際受損的員工提出申請補償，並已依申報程序進行審查辦理，如果強迫放棄補償，何來83件受理案件之有，外界不了解企業內部的作業情況之下，任意發表言論，對企業形象帶來負面影響，故特此聲明澄明，絕無強迫簽署之事。

陳文仰強調，工安事故發生後，六輕麥寮管理部在最短時間內，馬上對廠外週邊的村落民宅或漁養農牧進行災害調查，台塑對於外界鄉民都如此關心去做了，豈有要求內部員工不得申報的道理，何況台塑年終獎金甚高，對員工福利之好，眾所周知，希望不要再謠傳不實言論。

(中時 )