楊冪好身材，被網友讚嘆封為「括號奶」。(取自楊冪微博)

扶搖|EP16預告|Legend of Fuyao

有「流量女王」封號的楊冪，在最新作品時代劇《築夢情緣》中與霍建華大談戀愛，劇中楊冪的造型、服裝也成為討論話題，楊冪所飾演的富家千金傅函君一出場就頂著超齊瀏海的妹妹頭，綁著俏麗的高馬尾，絲毫沒有千金氣息，展現獨立、有抱負的新女性風範，一套淺色襯衫配上吊帶褲的經典造型充滿知性感，卻被戲迷發現，豐滿上圍藏都藏不住。

網友熱議，楊冪把吊帶褲穿到胸部的外側，兩條吊帶彷彿呈現「（）小括號」的模樣，F罩杯傲人身材呼之欲出，網友紛紛大讚「胸大腰細也太令人羨慕了！」翻出楊冪出道時著泳裝的舊照也能發現，身材纖細的楊冪上圍一直都很豐滿，近年來卻是愈包愈緊，不論時裝劇、古裝劇甚至出席活動也很少以胸示人。

近日在中天娛樂台熱播的古裝大戲《扶搖》裡，楊冪有一幕與阮經天雙雙落水的片段，濕身後的楊冪即便是長衣長褲的古裝扮相，依舊能看出身材凹凸有致，讓人不注意也難。由阮經天、楊冪首度合作的古裝大戲《扶搖》播出後收視「扶搖直上」，由阮經天飾演的天權國太子長孫無極偽裝成軒淵國世子與大反派齊震爭權鬥智，戲中戲的精彩演出讓戲迷忍不住大讚，阮經天影帝級的演技真的沒話說。《扶搖》每週一至週五晚間10點在中天娛樂台播出。

(中時電子報)