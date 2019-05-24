陸綜《我最愛的女人們》找來蔡少芬、張晉以及鍾麗緹、張倫碩等夫妻，呈現明星夫妻日常和婆媳關係，而在最新播出的節目中，張晉媽媽大吐不滿當年兒子結婚時的報導，氣說：「好像窮得很、又是替身」，讓在一旁的蔡少芬表情超尷尬。

張晉媽媽在節目中向張晉、蔡少芬大吐兩人當年沒在重慶老家辦婚禮的不滿，直言：「我兒子娶媳婦為什麼不辦？我又不是辦不起，也不是吃不起飯」，對於婆婆重提結婚當年的心結，讓在一旁的蔡少芬表情超尷尬、不知所措。

婆婆看起來很在意張晉當年被說「高攀」已是視后的蔡少芬，張晉媽媽氣呼呼說：「好像窮得很、又是替身之類的（新聞），我很不開心」，張晉隨即安慰媽媽說，媒體要寫那樣的話題才會有人看「這種新聞過了就過了，誰會記得」。

張晉開導後才緩和媽媽不滿情緒，也讓媽媽坦言，當年的60歲生日之所以辦壽宴，就是要彌補兒子沒辦婚禮的遺憾，蔡少芬則幽默說：「好厲害，就像選美的感覺」，把婆婆逗得笑到合不攏嘴。

(中時電子報)