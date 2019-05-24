前行政院長賴清德今出席「524全球氣候行動」，已有抗議人士在等他到場；賴現身活動，離開時在一陣推擠中受訪；對於高雄市長韓國瑜看他受「滿清十大酷刑」，賴清德表示，更希望韓市長看到他堅強的一面。

這場活動由三十多個環保團體發起，國民黨總統參選人朱立倫也出席，但與賴清德受到的「待遇」確差很多，賴從尚未抵達，現場就亂哄哄；賴未到前，先是反南鐵東移自救會不滿主辦單位要他們在賴到場時不要抗議而激辯，台健空盟理事長葉光芃則出面協調，讓南鐵會長陳致曉先表達訴求，陳表達不滿表示，「賴清德過不了我這一關，怎麼過得了總統呢？怎麼有辦法去面對中國？」賴幕僚一度建議賴取消行程，以免活動失焦。

結果賴到場致詞時，現場有人對他高喊「保護藻礁」，還有人大喊「還我七天假」，現場頗為混亂；賴致詞完要離開，又是一陣推擠，媒體根本無法完全堵訪，後來賴行徑間暫停片刻受訪。

被問到攸關總統初選相關議題時賴表示，他希望民進黨不要因為舉辦初選無法維護黨的機制而遭致外人批評，這點非常重要，而這情形已經產生，希望不要繼續下去，如果沒辦法維持黨的機制，讓初選得到社會公信力，很難得到社會支持。

他說，他提出贏的策略就是，如果面對這場大局，蔡英文總統守得住，他就支持，如果他自己沒能力扛起這責任，他也支持蔡英文總統。只有一個情況，當蔡守不住而自己有能力扛起，請黨能夠考慮支持他，希望除了能夠維持黨的助度不被破壞而且又可以增進黨的團結與和諧，也維持對蔡英文總統的尊重，他的參選不是為個人，因此非常希望黨能慎重考慮。

賴清德說，當然他的方案提出時有受到批評，但是他覺得這都是細節，所以也都沒回應，完全只是希望妥善解決初選的問題，希望黨有機會在和諧團結之下打贏明年的選戰。

被問到有媒體報導，他週三到中執會，討論過程中情緒激動，滔滔不絕等內容。賴邊走邊說說，「沒有、沒有。」隨後走到路口上車離去。

(中時 )