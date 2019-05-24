台中市感染愛滋年齡逐年下降，其中，2017年通報因性行為感染愛滋病，最年輕的患者男生才15歲，女生17歲，市議員吳敏濟24日質詢時提出警訊，憂心感染者大幅增加，建議市府防疫人員積極走入社區及學校加強宣導。衛生局表示，與教育局合作，執行各國中學生接受愛滋病防治教育，加強教師對性教育輔導敏感度，到大專院校及高中職宣導。

吳敏濟指出，台中市統計2019年4月底止，感染愛滋人數達4457人，其中25至34歲青壯年居冠，計1711人，占44.9％，15至24歲青少年族群次之，計1111人，占29.2％，感染HIV危險因子分析，經性行為傳染者占88.9％。

吳敏濟表示，愛滋發生年齡層從國中到中壯年占95％，2017年台中市通報因性行為感染愛滋病最年輕的患者才15歲，而2009年也有最年輕女性被感染愛滋病年僅17歲。

他擔憂感染愛滋病年齡層有下降趨勢，感染者逐年增加，建議市府防疫人員應積極走入社區及學校加強宣導。

市府衛生局表示，每年持續與教育局合作，執行台中市各國中每學期每名學生需至少接受愛滋病防治教育1小時，也會加強教師對性教育輔導工作之敏感度，辦理台中市國民中、小學愛滋病防治種子教師培訓。

此外，針對大專院校及高中職宣導2018年共計辦理26場次 1萬0491人次，2019年已辦理9場次3775人次宣導，持續推動大專院校愛滋宣導活動。

(中時 )