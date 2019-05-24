水墨畫名家李奇茂今天清晨逝世，享壽94歲。李奇茂家屬今天也向媒體證實這項消息，但家屬低調，對於文化界的關心，表達感謝。

據李奇茂親友表示，他昨日因感冒就醫，不料今日傳出辭世消息。文化部表示李奇茂是臺灣水墨畫界戰後第一代代表性畫家，畢生耕耘於水墨藝術，其創作深具人文關懷精神，對於推展水墨創作教學、文化傳承扎根、文化國際傳播及兩岸交流，貢獻良多。

中央社報導，李奇茂4月底才在中正紀念堂舉辦「奇師藝展—李奇茂大師領日美15藝專生聯展」，當時他還坐著輪椅出席，身體狀況不錯。據李奇茂親友透露，李奇茂昨天感冒才到醫院就醫，不料今天傳出過世消息，享壽94歲。

李奇茂1925年生於安徽省渦陽縣李家莊，本名李雲台，1949年隨國民政府撤退來台，畢業於政工幹部學校美術組，他的繪畫題材從早期富黨國色彩的戰鬥文藝風格，後來則多以台灣風土民情作為下筆素材。

他曾經獲得國軍文藝金像獎、中山學術獎、中國文藝協會美術獎、全國美展金尊獎等，也是台灣藝術大學榮譽博士、中華畫院榮譽院長。

即便高齡90歲，李奇茂仍不斷創作，他的繪畫風格順應時代變化，作品題材除了早期他所熟悉的大漠草原及具英雄豪情的騎士人物外，並因應時代刻劃市井小民現實生活。

(中時電子報)